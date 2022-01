김총리 "확진자 1.3만명…29일부터 동네 병의원서 코로나 검사·치료"(상보)

전국 256개 선별진료소 신속항원검사 가능

[세종=아시아경제 김혜원 기자] 김부겸 국무총리는 26일 오미크론 확산세와 관련해 "오는 29일부터 '동네 병·의원 중심의 검사·치료 체계 전환을 전국으로 확대하겠다"고 말했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 코로나19 중앙재난안전대책본부 회의 겸 안전상황점검회의를 주재하고 "지난 주말 오미크론 우세종화 이후 불과 며칠 만에 하루 확진자 수가 1만3000명을 넘어서 이제부터는 방역의 최우선 목표를 위중증과 사망을 줄이는 데 두고자 한다"며 이같이 밝혔다.

김 총리는 "이날부터 동네 병·의원 중심의 검사·치료 체계 전환이 시작되며 오미크론 확산세가 뚜렷한 광주, 전남, 평택, 안성 등 4개 지역의 43개 의료기관이 참여한다"고 설명했다.

29일부터는 이 같은 체계 전환이 전국 단위로 확대된다. 정부는 우선 전국 256개 선별진료소에서 신속항원검사가 가능하도록 조치할 방침이다. 김 총리는 "설 연휴 기간 동안 빈틈없이 준비해 다음달 3일부터는 전국의 호흡기 전담 클리닉 431개소와 지정된 동네 병·의원으로 확대 시행하겠다"고 했다.

정부는 가까운 병·의원에서 코로나 진찰·검사·치료가 함께 이뤄지면 오미크론에 더 빠르고, 효율적으로 대응할 수 있을 것으로 보고 있다. 보건소도 확진자 선별·관리 업무 부담을 한층 덜 수 있을 것으로 기대했다.

김 총리는 정부의 방역 개편 외에 설 연휴 고향 방문 자제 등 국민의 방역 참여를 당부했다. 김 총리는 "본인과 부모님 중 어느 한쪽이라도 3차 접종을 마치지 못한 경우에는 만남을 미뤄 주실 것을 간곡히 요청한다"고 전했다.

시행 하루를 앞둔 중대재해처벌법과 관련해서는 "법 시행으로 기업의 부담이 커졌다는 우려의 목소리가 있으나 노동자의 안전을 비용으로 보던 시대를 끝내고, 사람의 생명이 무엇보다 우선인 사회로의 대전환이 이제 불가피하다. 중대재해처벌법이 그 첫 단추가 될 것"이라고 말했다. 그러면서 법 시행 후에도 현장 안착을 위해 부족한 부분을 점검할 것을 고용노동부, 환경부, 국토교통부 등 각 부처에 당부했다.

