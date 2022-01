CU, 고객과 함께 모은 설 선물세트 소외계층에 전달

[아시아경제 임춘한 기자] BGF리테일은 오는 27일 ‘같이의 가치 기부 캠페인’을 통해 고객과 CU가 함께 모은 설 선물세트들을 독거·학대피해 어르신들에게 전달한다고 26일 밝혔다.

CU는 올해 설 선물 판매를 시작하면서 고객이 +1 증정 상품을 수령하지 않고 기부하면 매칭그랜트 방식으로 같은 수량을 기부하는 캠페인을 진행했다. 지난달 24일부터 이달 20일까지 설 선물세트 판매를 진행한 결과 약 100명의 고객들이 기부에 참여했다.

BGF리테일은 고객들의 기부 품목에 CU가 기부하는 상품까지 더해 1000여만원 상당의 설 선물을 중앙노인보호전문기관에 전달한다. 중앙노인보호전문기관은 기부품들을 서울 지역 노인보호전문기관 4개소를 통해 각 기부자들의 이름으로 추운 겨울을 나고 있는 독거·학대피해 어르신 400여 명에게 전할 계획이다.

BGF리테일 관계자는 “유통업계 최초로 명절 선물 기부라는 신선한 방식으로 고객들과 힘을 모아 추운 겨울을 보내고 계신 어르신들께 온정을 전할 수 있어 더욱 의미 깊다”며 “앞으로도 CU를 거점으로 고객들이 공감할 수 있는 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 실천하는 좋은 친구 같은 기업이 될 것”이라고 말했다.

