불법사금융·대리입금 근절…서울시, 100일간 집중단속 벌인다

서울시, 자치구, 금융감독원, 한국대부금융협회 등 민관 합동 대대적인 단속·수사 추진

[아시아경제 임철영 기자] 서울시 민생사법경찰단이 코로나 장기화로 금융취약계층이 증가하면서 설 명절을 앞두고 초단기간 고금리 일수 대출 및 청소년 대상 ‘대리입금’ 불법 대부행위가 기승을 부릴 것으로 예상된다며 100일 동안 집중수사를 진행한다고 26일 밝혔다.

민생사법경찰단은 지난해 7월 법정최고금리 인하(24%→20%) 에 따른 금융권 대출심사가 강화되면서 금융취약계층 대상으로 한 초단기간 고금리 일수대출이 늘고 있어 이에 대한 집중 수사를 실시한다. 대출과정에서 선이자와 수수료 등을 미리 공제한 후 대출금을 지급하는 경우는 실제 받은 대출금을 기준으로 이자율을 산정해야 하며, 연 20%로 대출을 했더라도 선이자와 수수료를 선공제 하면 실제 대출이자율은 연 20%를 초과하는 경우가 대부분이다.

또한 공공기관이나 금융기관을 사칭하는 불법광고의 경우 은행대출로 오인하여 피해를 당하는 사례가 증가하고 있어 이를 집중 수사할 예정이다. ‘소상공인 정책자금 특별융자’와 같은 문구로 마치 금융권 대출상품인 것처럼 현혹하는 문자메시지 대량 발송한 이후 문의전화를 하면 서민대출인 것처럼 햇살론이나 미소금융, 바꿔드림론 등 정책서민자금을 거론하며 부결시킨후 고금리 대출로 갈아타기를 유도한다

SNS 등을 통해 게임아이템 구입비를 대신 납부해 주고, 이자를 받는 청소년 ‘대리입금’ 행위 피해사례도 집중수사 대상이다. 대리입금은 10만원 내외의 소액이나, 원금의 20~30%의 수고비와 지연 상환 시 시간당 1천원~1만원의 지각비를 부과하는 행위 등을 의미한다.

이번 특별수사기간중에는 자치구, 서울신용보증재단, 한국대부금융협회 등과 협조해 불법대부행위 피해예방 및 신고효과를 극대화 한다는 계획이다. 지역별로 전담수사관을 지정해 피해상담 및 정보수집 활동을 강화하는 한편 자체 제작한 ‘피해예방 및 피해신고 안내문’을 지역별로 담당수사관을 지정해 자치구와 서울신용보증재단 각 지점을 통해 배부한다.

이자율 위반이나 불법 광고행위 등이 적발될 경우에는 행정조치 의뢰 및 적극 수사해 형사처벌할 계획이다. 지난해 32명의 불법 대부업자를 형사입건하여 검찰에 송치했다. 미등록 대부영업 및 법정이자율 초과수취(27명), 등록업체 법정이자율(연20%) 초과수취(3명), 불법 대부업 광고 행위자(2명) 등이다.

강옥현 서울시 민생사법경찰단장은 “코로나19 거리두기 장기화로 영세자영업자 등 금융취약계층의 영업자금이 부족한 것을 이용하여 접근하는 불법 사금융업자들에게 피해를 당하지 않도록 각별히 주의해달라”고 당부했다.

