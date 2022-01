[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 조 바이든 미국 대통령은 25일(현지시간) 러시아가 우크라이나를 침공할 경우 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 직접 제재할 수도 있다고 경고했다.

주요 외신에 따르면 바이든 대통령은 이날 '푸틴 대통령이 우크라이나를 침공한다면 푸틴 대통령을 개인적으로 제재하는 것을 볼 수 있느냐'는 질문에 "그렇다. 그것을 보게 될 것"이라고 밝혔다.

그는 또 머지 않은 시점에 미군 8500명 중 일부가 이동할 것이라는 점도 언급했다. 다만 이들이 우크라이나에 배치되지는 않는다고 덧붙였다.

뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr