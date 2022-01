나노씨엠에스, 13억 규모 보안안료 공급계약 체결

[아시아경제 박지환 기자] 나노씨엠에스 나노씨엠에스 247660 | 코스닥 증권정보 현재가 64,800 전일대비 2,600 등락률 -3.86% 거래량 138,313 전일가 67,400 2022.01.25 11:11 장중(20분지연) 관련기사 나노씨엠에스, 한국조폐공사와 9억 규모 공급계약 체결나노씨엠에스, 22억 규모 제품 공급계약 체결“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 는 한국조폐공사와 13억원 규모의 보안안료 공급계약을 체결했다고 25일 공시했다.

이번 계약은 12억6800만원 규모이다. 2020년 기준 매출액의 29.93%에 해당한다.

