대한민국공무원노동조합총연맹 소방공무원노동조합이 17일 서울 종로구 청와대 인근에서 대정부 규탄 대회를 열고 평택 물류창고 공사장 화재 순직 사고 책임자 처벌 및 재발 방지 대책 마련을 촉구하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.