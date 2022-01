한샘, 자녀방 맞춤공간 제안 '아이방상담소' 기획전

[아시아경제 김종화 기자] 종합 홈 인테리어 전문기업 ㈜한샘이 자녀방 인테리어를 계획하고 있는 학부모들을 위해 자녀의 성향, 특성 등의 유형에 따라 한샘 자녀방 공간을 제안하는 '아이방상담소' 기획전을 진행한다고 17일 밝혔다.

자녀들에게 본인의 방은 성장하면서 부모로부터 독립해 처음으로 생기는 혼자만의 공간이 되고, 그 공간에서 독립적인 존재로 성장하며 가치관이 형성되기 때문에, 방을 꾸밀 때는 자녀의 성향과 특성을 잘 파악하고 이를 반영하는 것이 중요하다.

이에 한샘은 온라인 홈페이지 '한샘닷컴'에서 '아이방상담소' 기획전을 열고 자녀들의 각 유형에 따라 한샘 자녀방 가구로 꾸민 다섯 가지 공간을 제안한다.

한샘의 아이방상담소 기획전에서는 자녀의 성향에 따라 선택할 수 있는 다양한 설문을 진행하게 된다. 검사 결과에 따라 ▲말괄량이 삐삐형 ▲스스로 탐험가형 ▲반짝반짝 셀럽형 ▲부지런한 마법사형 ▲스마트한 발명왕형 등 한샘이 선정한 다섯 가지 형태의 자녀 유형을 확인 할 수 있다.

또 자녀 특성에 따른 각 유형에 따라 자사 인기 자녀방 가구 ▲무이 ▲버니 ▲코티 ▲조이S ▲아이디S등으로 꾸민 공간을 제안하며, 자녀방 인테리어를 고민중인 학부모들에게 맞춤형 정보를 제공한다.

한샘 아이방상담소 기획전에서는 자녀와의 소통을 주제로 다음달 10일 오후 2시 상암동 한샘사옥에서 소통전문가 김창옥 강사의 특별 강연을 진행한다. 강연 참여는 지난해 12월부터 이달까지 한샘 자녀방 가구를 60만원 이상 구매, 설치한 고객 중 신청자 200명과 한샘인테리어 공식 인스타그램을 통해 신청한 100명을 각각 추첨해 모집할 예정이다. 강연은 방역 지침에 따라 일정과 인원이 변동될 수 있다.

정유진 한샘 디자인실 인테리어상품부장은 "가까운 한샘인테리어 매장을 방문하면 3D상담 프로그램 홈플래너를 통해 자녀에게 최적의 자녀방 공간을 가상으로 체험해 볼 수 있으니 더욱 많은 관심 바란다"고 전했다.

한편, 한샘은 아이방상담소 기획전과 함께 2022년 신학기 시즌을 맞아 다음달 28일까지 자녀방 가구를 최대 25% 할인하는 이벤트도 함께 진행한다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr