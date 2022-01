한국조선해양, LNG추진 컨선 등 5척 5110억원 수주

[아시아경제 최대열 기자] 현대중공업그룹 중간지주사 한국조선해양 한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 94,000 전일대비 3,300 등락률 -3.39% 거래량 198,539 전일가 97,300 2022.01.17 11:51 장중(20분지연) 관련기사 현대삼호중공업, 4186억 규모 컨테이너선 3척 수주 계약[Biz 뷰] EU는 왜 ‘에너지안보’ 이유를 들었나현대중-대우조선 합병 무산 '후폭풍 셋' close 은 선박 5척을 5110억원에 수주했다고 17일 밝혔다.

이번에 수주한 선박은 액화천연가스(LNG) 추진 7900TEU(1TEU는 20ft 컨테이너 한개분량)급 컨테이너선 3척과 5만t급 석유화학제품운반선(PC선) 2척이다. 선사는 모두 아시아에 있는 곳으로 컨테이너선 계약액이 4186억원, PC선은 924억원이다. PC선 계약에는 옵션 2척이 포함돼 있다.

이번에 수주한 LNG추진 중형 컨테이너선은 전남 영암의 현대삼호중공업에서 건조돼 2024년 상반기부터 순차적으로 선주사에 인도될 예정이다. LNG 이중연료 추진엔진으로 국제해사기구의 환경규제를 만족한다고 회사는 설명했다. PC선은 현대베트남조선에서 지어서 2023년 하반기 선주사에 넘긴다.

한국수출입은행 해외경제연구소가 발간한 보고서에 따르면 컨테이너선은 환경규제에 가장 영향을 크게 받는 선종으로 2023년 국제해사기구의 환경규제에 대비해 신규 투자가 본격적으로 나오고 있는 것으로 회사는 분석했다. 한국조선해양 관계자는 "연초부터 다양한 선종에 걸쳐 문의가 이어지고 있다"며 "앞선 기술력을 바탕으로 고품질의 선박을 건조해 고객 만족도를 높여나갈 것"이라고 전했다.

