무안군, 16일 확진자 35명 발생 ‘초긴장’

지난 11일 42명이 확진…역대 두 번째로 많아



[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군에서 지난 16일 코로나19 확진자가 35명이 발생해 하루 발생자로는 역대 두 번째로 많은 확진자가 나와 방역 당국에 비상이 걸렸다.

17일 무안군에 따르면 이날 발생한 35명 중 7명(무안 445∼451번)은 요양원 입소 중 방역 취약 시설 진단검사 등 전남도 행정명령에 따른 의무진단 검사실시로 확진 판정을 받았다.

무안 452번부터∼455번, 460번, 464번, 479번 확진자는 자가격리 중 확진 판정을 받았다.

무안 458번∼459번, 462번, 465∼469번, 474∼478번 등 14명은 무안군과 인접 시·군 확진자 접촉으로 검사 후 확진 판정을 받았다.

무안 470∼471번, 473번은 선제검사를 해 확진 판정을 받았으며, 무안 456∼457번, 461번, 463번은 다른 지역을 방문 후 확진 판정을 받았다.

확진자 접촉 14명, 자가격리 14명, 선제검사 3명, 유증상 3명, 다른 지역 방문 1명이다.

무안에서는 지금까지 479명의 확진자가 나왔고 지역감염 468명, 해외유입 11명이다. 현재 150명이 치료 중으로 병원격리 79명, 재택치료 71명이다.

한편 목포시는 지난 16일 61명의 확진자가 나왔다. 자가격리 중 19명, 확진자접촉 18명, 유증상 12명, 무증상 5명, 다른 지역 7명 등이다.

무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr