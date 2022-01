GS25, 제주말차딸기샌드위치 출시…“딸기 상품 확대”

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 딸기샌드위치에 이어 제주말차딸기샌드위치를 선보였다고 17일 밝혔다.

제주말차딸기샌드위치는 제주산 녹차와 말차가 들어가 달콤쌉싸름한 연녹색의 말차 크림이 딸기와 잘 어우러진 상품이다.

딸기샌드위치 2종에는 가장 향이 좋다고 알려진 설향 품종의 딸기가 사용된다. 당도는 약 12브릭스, 중량은 15g 내외의 중상급 딸기 4개가 들어간다. GS25는 이번 시즌 사용되는 딸기의 양은 원물 기준으로 약 500톤 규모가 될 것으로 추산하고 있다.

앞서 GS25가 2015년 업계 최초로 선보인 딸기샌드위치는 매년 11월부터 이듬해 4월까지 한정 기간에만 운영됨에도 누적 판매 1800만개를 넘겼다.

GS리테일 관계자는 “딸기샌드위치는 이제 하루 최대 10톤의 딸기 물량이 소요되는 대표적인 제철 베스트 상품으로 자리매김했다”며 ”이번에 선보이는 제주말차딸기샌드위치의 라인업 확대로 코로나19로 위축된 우리 딸기 재배 농가에도 보탬이 될 것으로 생각한다”고 말했다.

