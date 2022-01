MIT는 일찍이 폭넓은 분야를 통합한 인재 육성 및 창조 정신을 교육 이념으로 내세우며 양질의 융합 수업을 제공해 왔다. 특히 음악 과목은 학생들에게 인기가 좋다. 음악원 수준의 고급 프로그램과 초보자를 위한 음악 교육을 모두 제공한다. 인간의 문화·역사를 음악적으로 접근하는 ‘서양 음악사’부터 테크놀로지와 음악을 융합해 새로운 것을 만들어내는 ‘인터랙티브 뮤직 시스템’ 등의 수업까지 다채로운 음악 교육 현장을 아우른다. 음악 교육과 미래 지향적 예술 교육의 새로운 방향을 이해할 수 있다.

MIT 음악 수업 | 스가노 에리코 지음 | 현익출판 | 2만6000원

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr