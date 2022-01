“세계 1위 조선 강국 유지토록 최선 다하겠다” 경남도, 대우조선 성장 지원

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경상남도는 유럽연합(EU)이 현대중공업과 대우조선해양의 기업결합심사를 미승인한 것과 관련, 정부와 협력해 대우조선해양이 지속가능한 기업으로 거듭날 수 있도록 행정적 지원에 최선을 다하겠다고 14일 밝혔다.

경남도는 이번 미승인 결정에 따라 대우조선해양이 독자생존 발전방안 마련을 산업은행에 건의하고, 지난 3년간 결합 지연에 따른 지역 우려와 갈등을 조속히 봉합하는 데 역량을 집중할 방침이다.

도내 중대형 조선소의 지속 성장과 미래 기술력 확보를 위해 지난해 5월 발표한 ‘경상남도 조선산업 활력 대책’을 차질 없이 추진해 고용안정, 인력양성, 금융지원 등에도 속도를 낼 계획이다.

또 미래 조선산업 경쟁력 강화를 위해 선박 무탄소 연료 활용 규제자유특구 지정, 무인선박 상용화 지원, 스마트 야드 기반 구축, 정보통신기술(ICT)·인공지능(AI) 기술을 활용한 조선해양기자재 스마트화 지원 등 친환경·스마트 조선산업 육성에도 적극 나선다.

대우조선해양 등 도내 조선소에 숙련 인력과 신규 인력이 적극 유입되도록 LNG특화 설계 전문 인력 및 생산기술 인력 양성사업 등을 시행해 조선소 인력 공급도 적극 지원한다.

앞서 경남도는 지난해 6월부터 대우조선해양, 경남은행과 함께 250억원 규모의 ‘조선업 상생협력 특례자금’을 마련해 대우조선해양 협력사를 지원했다.

지난해 대형선박 계약 등 조선업 경기 회복으로 인해 지정 기준을 벗어났음에도 정부에 계속 건의해 ‘조선업특별고용업종’ 및 ‘고용위기지역’ 지정 기간은 올해 말까지, ‘산업위기대응특별지역’ 지정은 내년 5월까지 연장을 끌어냈다.

하병필 도지사 권한대행은 “대우조선해양이 세계 초일류 기업이자 향토기업 역할을 이어갈 수 있도록 정부, 산업은행과 함께 협력해 나갈 계획이다”며 “경남형 조선산업 활력 대책을 차질 없이 추진하고 저·무탄소 친환경 선박 등 미래조선업을 적극 육성해 세계 1위 조선·해양 강국을 계속 유지할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

