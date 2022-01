[아시아경제 이민우 기자] 캠시스 캠시스 050110 | 코스닥 증권정보 현재가 1,980 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,633,461 전일가 1,980 2022.01.14 15:30 장중(20분지연) 관련기사 쎄보모빌리티, 초소형 전기차 배터리 연구개발 나선다"입장료0원", "수익은 무제한", 무료카톡방이 뜨는 이유?정부, 원전예산 증가 편성!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는?? close 는 손자회사 캠시스 베트남에 대해 400억원 규모의 채무보증을 결정했다고 14일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr