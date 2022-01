윤호중 "윤석열표 쇄신 첫 작품이 박덕흠 '도둑복당'"

"박덕흠, 가족명의 회사 이용해 수천억 원대 공사 수주 의혹"

"셀프 면죄부 발행"

[아시아경제 오주연 기자] 윤호중 더불어민주당 원내대표가 7일 박덕흠 국민의힘 의원의 복당과 관련해 "윤석열표 쇄신 첫 작품이 도둑의원 도둑복당"이라고 비판했다.

윤 원내대표는 이날 오전 여의도 당사에서 열린 당 선거대책위 본부장단 회의에서 "국민의힘이 어수선한 틈을 타 박덕흠 의원이 도둑 복당했다"면서 이같이 말했다.

윤 원내대표는 "박 의원은 가족명의 회사를 이용해 피감기관으로부터 수천억 원대의 공사를 수주받았다는 의혹을 받고 국민적 공분과 지탄을 샀던 인물"이라면서 "당시 단군 이래 '최악의 이해충돌'이라는 수식어까지 따라붙었다"고 지적했다.

이어 "그런데 야당은 검찰이 1년4개월간 기소하지 않았다는 이유로, 사실상 혐의가 없다고 자체 해석했다"며 "의혹이 하나도 해소된 것이 없는데 셀프 면죄부를 발행하다니 정말 어이없다"고 강도높게 비판했다.

또한 "저런 느슨한 기준과 잣대라면 언젠가 '50억 클럽'의 곽상도 의원도 복당시키지 않겠느냐"면서 "박 의원도 은근슬쩍 복당할 게 아니고 자숙하고 수사에 협조하라"고 쏘아붙였다.

