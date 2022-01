대만, 리투아니아 위해 2400억원 규모 펀드 조성

[아시아경제 조현의 기자] 대만이 중국과의 갈등으로 어려움을 겪는 리투아니아를 위해 2억달러(2400억원) 규모의 펀드를 조성하기로 했다.

5일(현지시간) 주요 외신에 따르면 리투아니아 주재 대만대표부를 이끄는 에릭 황은 이날 온라인 기자회견에서 "리투아니아 산업에 투자하고 양국 무역을 활성화하기 위해 2억 달러 규모의 펀드를 조성할 것"이라며 "펀드는 대만국가발전기금으로 설립되고, 중앙은행의 지원을 받게 될 것"이라고 말했다.

이어 "우리는 가능한 한 빨리 펀드를 조성할 것이고 올해 구체적인 결과를 낼 수 있기를 기대한다"며 "우선순위는 반도체, 레이저, 생명공학 분야가 될 것"이라고 말했다.

에릭 황은 "대만은 리투아니아 기업을 대만 공급망에 연계하는 방안을 모색할 것"이라며 "리투아니아 레이저 산업과 대만 반도체 산업을 접목할 가능성도 있다"고 덧붙였다.

리투아니아는 중국의 수교국이지만 최근 들어 유럽연합(EU) 회원국 중 가장 적극적으로 대만과의 관계를 강화해나가고 있어 유럽 내 '반중 선봉장' 같은 역할을 하고 있다.

특히 리투아니아의 승인 아래 대만이 지난해 11월 수도 빌뉴스에 '타이베이 대표처'가 아닌 '대만 대표처'를 열자 중국은 이에 격렬히 반발해 리투아니아와의 외교 관계를 대사급에서 대리대사급으로 격하하고 리투아니아를 상대로 비공식 경제 보복을 가하고 있다.

이에 대해 왕원빈 중국 외교부 대변인은 6일 정례 브리핑에서 "리투아니아의 대만 관련 문제는 옳고 그름이 분명하다"며 "금전 외교는 대만 독립 세력이 몰락하는 대세를 바꿀 수 없고, 외국 세력을 등에 업고 독립을 도모하는 것은 죽음의 길"이라고 강하게 비난했다.

왕 대변인은 이어 "미국이 리투아니아를 위해 '하나의 중국, 하나의 대만'이라는 잘못된 언행을 하며 대만 독립을 허용하려는 작은 세력을 끌어들이는 것은 대만으로 중국을 견제하겠다는 의도를 드러내는 것"이라며 "이는 미국의 국제적 이미지를 훼손하고 결국 돌을 들어 자신의 발을 찧게 될 것"이라고 말했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr