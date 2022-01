[e공시 눈에 띄네]코스닥-6일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 스킨앤스킨=주식회사 아크가 일회용 마스크 공급 대금 지급하지 않았다며 서울회생법원에 파산선고 신청

◆ 경남스틸=현저한 시황 변동 관련 조회 공시 요구에 "홍준표 의원과 아무런 사업적 관련성 없다"고 답변

