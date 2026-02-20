에코글로우 "시총 뛰어넘는 유동성…주식 병합으로 동전주 탈피 계획"

코스닥 상장사 에코글로우 에코글로우 159910 | 코스닥 증권정보 현재가 514 전일대비 18 등락률 +3.63% 거래량 2,102,103 전일가 496 2026.02.20 15:24 기준 관련기사 같은 기회를 더 크게 살리려면? 연 4%대 최저금리로 4배 투자금을[기로의상장사]에코글로우③'부실자산' 미회수로 손실 내는 송호길 대표[기로의상장사]에코글로우②무자본 M&A 의혹…유증자금 어디로 전 종목 시세 보기 close 가 안정적인 재무구조와 풍부한 현금성 자산을 기반으로 신사업 검토에 나서겠다고 20일 밝혔다.

에코글로우에 따르면 회사 내부에 약 100억원대의 현금을 보유하고 있고, 자회사 역시 30억원대 현금성 자산을 확보하고 있어 유동성이 충분한 상황이다.

투자자산 규모도 상당하다. 에코글로우는 아리바이오에 주당 8000원에 20억원을 투자했는데 현재 아리바이오의 장외 주가는 1만7000원대로, 평가금액은 약 43억원에 달한다.

또한 우주항공 부품기업으로 시가총액 2조원을 넘긴 스피어에 주당 1만4210원에 26억원을 투자하기도 했다. 스피어의 현재 주가는 4만7000원으로 평가금액은 약 86억원으로 집계된다. 두 투자자산을 합산하면 투자자산의 평가금액은 약 130억원 수준이라는 설명이다.

에코글로우의 현금성 자산과 투자자산을 합치면 현재 시가총액에 맞먹는 유동성을 보유한 상태다. 이에 시장에서는 에코글로우가 저평가 상황에 있다고 보고 있다.

에코글로우 관계자는 "시가총액에 상응하는 수준의 현금성 자산을 보유하고 있어 재무건전성이 매우 높다"며 "저평가 매력이 부각되는 동시에 상장 유지와 관련한 리스크도 없는 점에서 투자자들의 관심이 확대될 것으로 기대된다"고 말했다.

한편 에코글로우는 정기주주총회에서 액면병합을 진행할 예정이다. 현재 액면가 100원을 500원으로 병합하면 주당 시가환산금액은 2500원이 될 것으로 예상된다. 이에 따라 '동전주' 이슈는 해소될 예정이며, 상장실질심사와 관련한 우려 역시 없다는 설명이다.





