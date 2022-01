[아시아경제 조현의 기자] 6일 유럽증시는 일제히 하락세로 출발했다.

이날 영국시간 오전 8시 3분 현재 런던증시에서 FTSE 100 지수는 전 거래일 대비 1.13%(84.97포인트) 하락한 7431.90에 거래되고 있으며 프랑스 CAC 40 지수는 1.35%(99.34포인트) 내린 7277.03을 기록 중이다.

독일 DAX 지수는 전장 대비 1.19%(193.02포인트) 하락한 1만6078.73에 거래되고 있다. 범유럽지수인 유로스톡스 50 지수는 1.17%(51.21포인트) 내린 4340.94를 기록하고 있다.

