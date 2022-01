靑 "NSC 상임위, 올해 한반도 정세안정 어느 때보다 중요"

서훈 국가안보실장 주재로 NSC 상임위 회의…"북한 대화재개 노력 지속"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 6일 "서훈 국가안보실장 주재로 NSC 상임위원회 회의를 개최했다. (참석자들은) 올해에도 코로나19가 지속되는 가운데 정세 불확실성과 유동성이 클 수 있는 만큼 주요 현안에 대한 면밀한 주시와 대응이 더욱 긴요하다는 점을 강조했다"고 밝혔다.

특히 청와대는 "(NSC 참석자들은) 한반도의 정세 안정과 평화 제도화가 그 어느 때보다 중요하다는 점을 강조하고, 미국을 비롯한 유관국들과 긴밀히 협의하면서 북한과의 대화 재개를 위한 노력을 지속해 나가기로 했다"고 강조했다.

청와대는 "(NSC 참석자들은) 올해 대외적으로 포스트 코로나 시대를 선도하는 선진외교, 더 나은 일상을 위한 국민외교와 함께, 특히 경제-안보-기술 융합시대에 부응하는 전략적 경제안보외교와 신흥-핵심기술 등 과학기술외교를 한층 더 강화하기로 했다"고 설명했다. 이밖에 2021년을 상회하는 방산 수출 지원 등도 지속해 나가기로 했다.

아울러 청와대는 "(NSC) 참석자들은 지난해 한반도 정세를 평가하고, 올해에도 긴장 고조를 예방하고 더 안전하고 평화로운 한반도를 만들기 위해 대북 대화 재개와 지속가능한 비핵화 협의의 토대 마련, 9.19 남북군사합의의 이행 노력을 지속해 나가기로 했다"고 덧붙였다.

청와대는 "(NSC) 참석자들은 외교안보 차원에서 국내 코로나19 확산 상황을 조속히 극복하고, 해외 주요 위험지역에 체류 중인 우리 국민과 기업을 보호하는 데 필요한 조치를 계속 취해 나가기로 했다"고 밝혔다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr