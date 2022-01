전국택배노동조합 관계자들이 6일 서울 중구 CJ그룹 본사 앞에서 택배요금 인상분 공정분배, 노조 인정 등을 요구하며 끝장단식 선포 및 4차 총파업 결의대회를 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

