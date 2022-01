가계 금융자산…주식 줄고 저축성 예금 늘어

[아시아경제 장세희 기자]지난해 3분기 증시가 약세를 보이면서 가계 금융자산 중 주식 비중도 줄었다. 반면 저축성 예금은 늘어난 것으로 나타났다.

한국은행이 6일 공개한 자금순환(잠정) 통계에 따르면 가계(개인사업자 포함) 및 비영리단체의 작년 3분기 기준 순자금 운용액은 35조원으로 집계됐다. 2020년 3분기(29조8000억원)와 비교해 1년 새 5조2000억원 증가했다. 국민 지원금 영향으로 3분기 가계의 순자금 운용액이 늘어난 것이다.

자금 운용을 부문별로 나눠보면, 가계의 국내 지분증권 및 투자펀드(24조7000억원)가 2분기(30조원)보다는 감소했지만, 전년 3분기(22조7000억원)와 비교해 2조원 늘었다.

투자펀드를 제외하고 가계는 3분기 국내외 주식에만 28조5000억원의 자금을 운용했다. 거주자 발행 주식 및 출자지분(국내주식) 26조1000억원어치와 해외주식 2조4억원어치를 취득했다.

국내주식 취득액은 작년 1분기(36조5000억원), 2분기(29조2000억원)와 비교해 눈에 띄게 줄었다. 해외주식 취득액 역시 1분기(12조5000억원), 2분기(2조8000억원)보다 적었다. 이에 가계 금융자산 내 주식·투자펀드의 비중은 3분기 21.0%로 떨어졌다. 반면 예금(40.7%) 비중은 2분기(40.5%)보다 커졌다.

비금융 법인기업의 경우 3분기 순조달 규모가 23조4000억원으로 1년 전(16조1000억원)보다 늘었다.

일반정부의 작년 3분기 순자금 운용액은 5조4000억원으로, 2분기(4조5000억원)보다 늘었지만 작년 3분기(10조6000억원)보다는 감소했다.

