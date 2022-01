[아시아경제 정동훈 기자] 6일 오전 8시 30분께 서울 중구 숭례문 인근의 한 주차장 건물 3층에서 차량 1대가 야외로 추락했다.

소방 등에 따르면 스포츠유틸리티차(SUV) 1대가 약 3층 규모의 주차장 건물에서 추락했다. 해당 차량은 인근 건물의 지붕을 덮쳤고 또 다른 승용차 1대도 추락할 뻔했으나 건물 밖으로 걸쳐져 추락하지는 않은 것으로 알려졌다.

추락한 차량 내부에 사람은 없었다. 인명 피해도 발생하지 않았다. 소방과 경찰은 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.

