美 시카고, 교사 대면수업 거부에 수업중단

[아시아경제 조현의 기자] 미국 시카고에서 교사들이 오미크론 변이 확산을 이유로 대면수업을 거부하자 교육당국이 수업을 전면 취소했다.

5일(현지시간) 월스트리트저널 등에 따르면 시카고 교육청(CPS) 산하 630여개 학교 소속 학생 34만여명은 이날 겨울방학을 마치고 개학한 지 이틀 만에 수업을 받지 못하게 됐다.

교사들이 원격수업 전환을 요구하며 대면수업 거부를 결의한 데 따른 것이다. 교사노조(CTU)는 전날 저녁 "교실수업 거부안을 표결에 부쳐 73%의 찬성률로 가결했다"고 공표했다.

이들은 교육당국이 교내 안전과 관련한 교사노조 측 요구를 모두 수용하거나 코로나19 확진율이 현저히 감소하지 않는 한 오는 18일까지 온라인 수업을 진행해야 한다고 요구했다.

교육당국은 이에 대해 충분한 방역 조치를 취했고 각 학교가 상황에 맞춰 개별적 대응을 할 수 있는 만큼 일괄적인 온라인 수업 전환은 다시 하지 않겠다는 입장이다.

페드로 마르티네스 시카고 교육청장은 "전체 교사 96%, 교직원 포함 92%가 백신 접종을 마쳤고 교사노조가 요구한 1급 방진 마스크 20만 장을 우선 배포하고 있다"면서 "각 학교가 다른 환경에 놓여 있기 때문에 일괄적인 조치보다 상황에 맞는 해결책을 찾는 것이 옳다"고 했다.

학부모들은 학생들만 피해를 보고 있다며 온라인 수업 전환 여부는 학부모 투표로 결정해야 하는 것 아니냐는 목소리를 내고 있다.

마르티네스 교육청장은 "학생들을 가급적 빨리 교실로 복귀시키기 위해 최선을 다하고 있다"고 말했다. 하지만 시카고 지역 언론들은 당장 6일부터 교실수업이 재개될 수 있을지는 불투명하다고 전했다.

