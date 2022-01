일룸, 신학기 맞이 학생방 가구 '올 뉴 링키플러스' 출시

일룸 'ALL NEW 링키플러스' 1단 스마트 데스크 세트. [사진제공=일룸]

[아시아경제 김종화 기자] 퍼시스그룹의 생활가구 전문 브랜드 일룸이 2022년 신학기를 맞이해 학생방 가구 '올 뉴 링키플러스'를 출시한다.

일룸의 올 뉴 링키플러스는 코로나19로 인해 변화된 학습 환경을 반영해 일룸의 대표 스테디셀러인 '링키플러스'를 전면 리뉴얼해 출시한 제품이다. 일룸은 일상이 된 온라인 비대면 학습 환경 외에도 부모와의 대면 학습, 친구들과의 놀이 학습 등 다양한 학습 환경에 활용될 수 있도록 제품을 리뉴얼했다.

올 뉴 링키플러스는 멀티탭, 배선홀 등을 탑재하고, 바른 자세로 모니터를 사용할 수 있도록 멀티 선반 추가와 함께 각도 조절 상판 넓이를 확장해 온라인 비대면 학습을 위한 요소들을 강화한 것이 특징이다.

필요에 따라 대면학습을 위한 익스텐션 책상, 모니터를 수납할 수 있는 배선형 책장 등의 옵션을 함께 선택할 수 있다. 또 화사한 아이보리 컬러에 톤 다운된 라즈베리 크림, 민트 마카롱, 라이트 퍼플, 그레이 총 4개의 파스텔톤 컬러를 적용해 아이의 취향에 맞는 인테리어를 조성해 오래도록 활용할 수 있도록 선택의 폭을 넓혔다.

일룸은 올 뉴 링키플러스 출시를 기념해 다음달 7일까지 올 뉴 링키플러스 책상 세트를 포함, 150만원 이상 구매 시 아이의 성장에 맞게 등판 높이와 좌판 깊이 조절이 가능한 학생방 의자 '링고아이'를 증정한다. 또 3월 31일까지 일룸 학생방 가구 베스트셀러인 올 뉴 링키플러스, 로이, 이타카네오 책상 세트를 포함해 200만원 이상 구매하면, 10만원 상당의 다용도 스툴을 증정하거나 책상 조명 반값 할인 혜택을 제공한다.

일룸 관계자는 "링키플러스는 1999년 국내 최초로 론칭된 시스템 학생방 시리즈로, 변화하는 환경에 맞춰 리뉴얼을 지속해 현재까지 누적 판매량 100만대를 돌파할 정도로 소비자에게 큰 사랑을 받고 있는 제품"이라면서 "학생방 카테고리를 선도하는 브랜드로서 일룸이 전면 리뉴얼 출시한 올 뉴 링키플러스가 부모와 아이 모두에게 만족할 수 있는 제품이 되길 바란다"고 전했다.

