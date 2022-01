인천시, 올해부터 민주화운동 관련자·유족 월 10만원 지원

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 이달부터 민주화운동 관련자와 유족에게 매월 10만원의 생활지원금 또는 명예수당을 지급한다고 6일 밝혔다.

지원 대상은 법률에 따라 민주화운동 관련자 명예회복 및 보상심의위원회에서 민주화운동 관련자로 인정받아야 한다.

생활지원금 지원 대상은 인천시민 중 중위소득 100% 이하 가구 구성원이며, 명예수당은 만 65세 이상 관련자다. 생활지원금과 명예수당은 중복 지원이 안된다.

민주화운동 관련자가 사망한 경우 장례비 100만원을 지급하며, 생활지원금은 유족 한 가구에만 승계된다. 다만 민주화운동과 관련해 다른 법령 등에 따른 지원을 받는 경우는 이번 지원 대상에서 제외된다.

신청은 오는 24일부터 별도의 기한없이 거주지의 읍·면·동 행정복지센터에서 하면 된다.

인천시는 민주화에 공헌한 이들과 유족을 예우함으로써 민주주의 가치를 확산하기 위해 지난해 11월 관련 조례를 제정해 지원 근거를 마련했다.

