[클릭 e종목]제일기획, 실적에 주가가 반응할 시점

[아시아경제 이선애 기자] 키움증권은 6일 제일기획 제일기획 030000 | 코스피 증권정보 현재가 22,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,200 2022.01.06 08:19 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성생명, 제일기획 주식 1757주 장내매수 기대작 개봉·플랫폼 경쟁↑…연말 기대감 커지는 미디어株'삼성 필기시험' GSAT, 이틀간 온라인으로 마무리…"공채 지속 유지"(종합) close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 3만5000원을 유지한다고 밝혔다.

제일기획 제일기획 030000 | 코스피 증권정보 현재가 22,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 22,200 2022.01.06 08:19 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성생명, 제일기획 주식 1757주 장내매수 기대작 개봉·플랫폼 경쟁↑…연말 기대감 커지는 미디어株'삼성 필기시험' GSAT, 이틀간 온라인으로 마무리…"공채 지속 유지"(종합) close 은 코로나19로 인한 광고 경기 불확실성에 효율적 대응을 보여 지난해 사상최대 실적을 올리며 다시 한번 저력을 입증했다. 하지만 주가 흐름은 부진한 모습을 보여 2022년 추정 실적 기준 주가수익비율(PER) 12.5배 수준에 거래되고 있다.

이남수 키움증권 연구원은 "주요 광고주의 포트폴리오 확장과 북미 대행 성장, 빠른 디지털 전환에 따른 시너지 창출 기대, 코로나19 초기와 같은 급격한 광고 경기 하락 압력 리스크 가 낮은점 등을 고려해 투자의견 매수를 유지한다"고 설명했다.

4분기 매출총이익 3398억원(yoy +11.1%), 영업이익 654억원(yoy +6.9%, OPM 7.7%)으로 시장 기대치를 하회하는 실적을 기록할 것으로 추정한다.

국내GP는 891억원(yoy -2.0%)으로 양호한 흐름을 보일 것으로 전망하고, 해외GP는 2507억원(yoy +16.7%)을 달성해 코로나19로 발생한 광고 경기 불확실성을 해소하는 양상을 띌 것으로 판단한다.

또한 효율적인 비용 통제 역량을 보인 부분 역시 4분기에도 지속되어 2021년 수익성 개선에 힘을 보탤 것으로 전망한다. 특히 해외지역 중 북미는 48% 성장하며 매출총이익 1000억원 시대를 맞이할 것으로 보여 유럽, 중국과 함께 동사의 주요 사업 지역으로 더욱 주목 받을 것으로 판단한다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr