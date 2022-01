이수정 "尹, 운동권 세력으로부터 대한민국 되찾을 것…정의는 반드시 이긴다"

"尹, 눈치없이 원리 원칙대로 살아와 이 위치까지 온 것"

[아시아경제 윤슬기 기자] 국민의힘 중앙선거대책위원회 공동선대위원장직 사퇴 의사를 밝힌 이수정 경기대 범죄심리학과 교수가 "최근 언론의 기울어진 운동장은 윤석열 국민의힘 대선 후보를 매도하고 있지만 정의는 반드시 이긴다"고 목소리를 높였다.

이 교수는 5일 오후 자신의 페이스북에 글을 올려 "윤석열 후보는 사심으로 대통령 후보로 선택된 사람이 아니다"며 이같이 말했다.

이 교수는 이어 "눈치 없이 원리 원칙대로 살아온 결과 예상하지 못했던 위치까지 온 것"이라며 "이는 정권교체를 원하는 수많은 국민들의 소환에 따른 것"이라고 주장했다.

그러면서 "정의는 반드시 이긴다"며 "이익단체로 추락하고 변질된 운동권 세력으로부터 (윤 후보가) 꼭 대한민국을 되찾아 올 것"이라고 덧붙였다.

끝으로 이 교수는 "당장은 혼돈 속에 있으나 꼭 다시 제자리를 찾아 국민의 기대와 같이 (윤 후보가) 정권교체를 이룰 것"이라고 말했다.

한편 이 교수는 최근 MBN 시사프로그램 '판도라'에 출연해 '심리학자로서 윤 후보를 어떻게 보느냐'는 질문을 받고 "일단 (체격이) 굉장히 크다. 그리고 내가 그분을 잘 알진 못하지만, 기사에 나온 내용을 참고하자면 타협을 잘 못 하고 눈치가 없다. 적당히 했으면 이렇게 안 됐을 수도 있는데 적당히 못 하다 보니까 어찌어찌 흘러와서 대통령 후보까지 된 것 같다"고 말한 바 있다.

윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr