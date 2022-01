국내 증시 동반 약세...코스피0.29%·코스닥1.25% ↓

[아시아경제 박지환 기자] 국내 증시가 동반 약세로 출발했다. 간밤 미국 증시가 금리 인상 여향으로 기술주 중심으로 약세를 보인 영향이 투자자 심리에 부정적으로 반영된 것으로 풀이된다.

5일 코스피는 오전 9시13분 기준 전날 대비 8.53포인트(0.29%) 내린 2980.71를 가리키고 있다. 지수는 전장보다 5.19포인트(0.17%) 내린 2984.05로 출발해 하락 흐름을 지속하고 있다.

투자자 수급별로는 개인과 외국인이 각각 214억원, 1538억원 순매수했다. 반면 기관은 1798억원 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 대다수 종목이 하락세다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,700 전일대비 1,000 등락률 -1.27% 거래량 5,870,358 전일가 78,700 2022.01.05 09:51 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “삼성전자, 메모리 부문 이익 추정치 상향”고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감"팬덤 지향"…삼성전자, 美NFL 경기장서 '갤S21 FE' 공개 close (-0.13%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 125,500 전일대비 3,000 등락률 -2.33% 거래량 1,558,842 전일가 128,500 2022.01.05 09:51 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감양시장 강보합 출발…코스피 2980선코스피 3000선 공방…외인·개인 ‘사자’ VS 기관 ‘팔자’ close (-0.78%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 865,000 전일대비 23,000 등락률 -2.59% 거래량 24,093 전일가 888,000 2022.01.05 09:51 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감양시장 강보합 출발…코스피 2980선임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감 close (-1.58%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 353,500 전일대비 12,000 등락률 -3.28% 거래량 372,226 전일가 365,500 2022.01.05 09:51 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] “네이버, 기저효과 따른 성장성 둔화”고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감양시장 강보합 출발…코스피 2980선 close (-3.01%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 107,500 전일대비 4,000 등락률 -3.59% 거래량 1,320,038 전일가 111,500 2022.01.05 09:51 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감양시장 강보합 출발…코스피 2980선임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감 close (-3.59%) 등이 하락했다. 반면 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 214,000 전일대비 4,000 등락률 +1.90% 거래량 528,114 전일가 210,000 2022.01.05 09:51 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감[넷제로 1번지 가다]탄소중립 위해 빗장 거는 유럽…발등 불 떨어진 완성차[넷제로 1번지 가다]현대모비스의 미래, 체코 전동화 공장 close (2.62%), 기아차(3.35%)는 올랐다.

같은 시각 코스닥도 전날보다 12.89포인트(1.25%) 하락한 1018.77를 나타냈다. 지수는 2.54포인트(0.25%) 내린 1029.12 출발한 이후 낙폭을 확대하는 모습이다.

투자자별로는 개인 홀로 1055억원 순매수했다. 외국인과 기관은 765억원, 265억원 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에서는 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 36,150 전일대비 250 등락률 +0.70% 거래량 218,744 전일가 35,900 2022.01.05 09:51 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감양시장 강보합 출발…코스피 2980선거래 축소된 증시 '혼조' 마감…마지막 거래일 삼천피 회복 실패 close (0.70%)를 제외한 모든 종목이 내렸다. 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 162,000 전일대비 7,200 등락률 -4.26% 거래량 893,141 전일가 169,200 2022.01.05 09:51 장중(20분지연) 관련기사 주린이도 수익내는 '놀라운 무료카톡방'의 등장고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감양시장 강보합 출발…코스피 2980선 close 의 낙폭이 -6.80%로 가장 컸다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 77,400 전일대비 1,700 등락률 -2.15% 거래량 332,859 전일가 79,100 2022.01.05 09:51 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감양시장 강보합 출발…코스피 2980선코스피 3000선 공방…외인·개인 ‘사자’ VS 기관 ‘팔자’ close (-2.53%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 466,200 전일대비 8,800 등락률 -1.85% 거래량 54,576 전일가 475,000 2022.01.05 09:51 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감양시장 강보합 출발…코스피 2980선임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감 close (-1.52%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 127,100 전일대비 3,400 등락률 -2.61% 거래량 160,667 전일가 130,500 2022.01.05 09:51 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감양시장 강보합 출발…코스피 2980선임인년 첫 거래일, 코스피 3000선 턱밑 마감 close (-2.45%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 200,300 전일대비 7,300 등락률 -3.52% 거래량 216,762 전일가 207,600 2022.01.05 09:51 장중(20분지연) 관련기사 고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감양시장 강보합 출발…코스피 2980선[클릭 e종목] “엘앤에프, 컨센서스 상회하는 4Q 실적 예상” close (-2.41%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 87,500 전일대비 2,800 등락률 -3.10% 거래량 510,351 전일가 90,300 2022.01.05 09:51 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제고요한 코스피…강보합 전환하며 2980대 마감양시장 강보합 출발…코스피 2980선 close (-3.54%) 등이 내렸다.

증권가에서는 간밤 미 증시에 작용한 부정적 요인들이 국내 증시 투심에 반영되고 있다고 분석했다. 서상영 미래에셋증권 연구원은 "미 증시에서 전날에 이어 지속된 금리 상승세의 영향으로 밸류에이션 논란이 유입된 반도체와 소프트웨어 등 기술주 중심으로 매물이 출회된 점은 부담"이라며 "한국 증시는 하락 출발해 실적 개선 기대가 높은 종목군과 공급망 우려 완화 기대 종목군 중심으로 견고함을 보일 전망"이라고 밝혔다.

