이재명, 부산서 해돋이 행사 “경제 재도약하는 한 해 되길”

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보는 2일 부산에서 새해 온라인 행사를 갖고 “부산이 대한민국 제2의 도시인데 너무 어려워지고 있다”며 “불균형이 많이 해소돼서 수도권과 지방 가리지 않고 대한민국 어디서나 꿈과 희망을 이야기하는 세상을 만들고 싶다”고 말했다.

이 후보는 이날 오전 부산 다대포해수욕장에서 열린 ‘2022 글로벌 해돋이:지구 한 바퀴’ 새해 온라인 해맞이 행사를 갖고 이같이 말했다.

이 후보는 배우자 김혜경씨와 함께 일출을 바라보고 “건강하고, 가족이 화목하고 각자 가진 꿈을 이뤘으면 좋겠다”며 새해 소원을 밝혔다.

이어 “국민들도 작년의 어려움을 벗어나 희망을 이야기하는 한 해가 됐으면 좋겠다”며 “특히 경제가 어려워 올해는 경제 재도약의 토대를 만드는 한 해가 됐으면 좋겠다”고 강조했다.

그는 “취직할 자리가 많고, 협력적 경쟁이 가능한 시대가 됐으면 좋겠다. 다음 세대도 많이 출산해 출생률도 올라갔으면 좋겠다”며 “우리 힘을 합치면 많은 어려움을 쉽게 해결하고 더 좋은 세상을 만들 수 있다. 호랑이의 기상으로!”라고 목소리를 높였다.

김씨는 어떤 소원을 빌었냐는 질문에 “비밀이다”라고 답했다.

이 후보를 포함해 참가자는 “2022년 임인년 희망찬 새해 출발”을 구호로 외치며 행사를 마무리했다.

이번 행사는 민주당 선대위에 합류한 MBC 출신 김영희 홍보소통본부장이 기획했다. 1일부터 아시아, 유럽, 북미, 남미 등 13개국 15개 도시를 일출 시간에 맞춰 연결하는 1박 2일간의 온라인 세계여행이다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr