장성민 "설에 '대장동급' 핵폭탄 터질 것…이낙연 적극적 행보 이유 생각해보라"

[아시아경제 나예은 기자] 장성민 세계와동북아평화포럼 이사장이 이재명 더불어민주당 대선 후보 교체설을 거듭 주장하며 "대장동 게이트를 넘어서는 게이트가 터질 것"이라고 경고했다.

장 이사장은 31일 자신의 페이스북에 "오늘 아침 들려오는 소리는 여권 심층부로부터 이재명 후보의 교체설이 다시 커지고 있다는 것이다. 이름하여 이 후보의 설 낙마설"이라며 "여권 심층부는 지금의 이 후보의 지지율을 믿지 않으며 신뢰성이 크게 떨어진다는 이야기"라고 주장했다.

이어 "다소 억지춘향식 왜곡된 측면이 많고 내부에서 실시한 여론조사와는 상당한 차이가 있고 또 잠깐 동안의 반등의 효과는 윤석열 후보 진영의 내분에 따른 반사이익일 뿐 자력에 의한 상승세가 아니란 것"이라며 "소위 거품으로 본다는 것"이라고 강조했다.

그러면서 "하지만 진정 이 후보의 중도하차설의 핵심 이유는 설 전후를 통해 대장동급 핵폭탄 2~3개가 더 터질 가능성 때문이고 이것들이 터지면서 이 후보가 교체될 것이란 얘기"라고 말했다.

그는 "그러고 보니 민주당도 이 후보의 발목을 잡고 있는 핵심 뇌관은 내부에 숨어 있다"며 "최근 들어 이낙연 전 대표가 부쩍 원팀을 강조하면서 무등산도 함께 오르는 등 적극적인 행보를 한 그 이유가 어디에 있는지 깊이 생각해 봐야 한다"고 덧붙였다.

장 이사장은 여러 차례 '이 후보 교체설'을 주장해왔다. 그는 지난달 27일 이 후보가 '조카 살인 변호' 등으로 구설에 올랐을 때 "이 전 대표의 움직임이 빨라지고 있다. 당내 플랜B로서 (이 전 대표가) 몸집을 키워나가는 행보로 보인다"고 말했다.

또 지난달 29일에도 "이 전 대표는 이 후보의 낙마 시점만 기다리고 있다"며 "다수의 호남 지지자들 또한 그런 기대를 갖고 있다"고 주장했다.

