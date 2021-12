세계 10대 억만장자 재산, 올 한해만 478조원 늘었다

[아시아경제 권재희 기자] 올해 세계 10대 부호들의 자산이 4020억달러(약 478조 1790억원) 늘어났다.

30일(현지시간) CNBC는 블룸버그 억만장자지수를 인용해 올해 10대 부호들의 개인 재산은 모두 1000억달러(약 11조9500억원)를 넘어섰다고 보도했다.

빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 창업주와 제프 베이조스 아마존 창업주를 제외한 대부분은 이른바 '12자리 클럽'(1000억달러 이상)에 처음으로 이름을 올렸다.

올해 세계 최고 부자로 떠오른 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 지난 1년간 재산이 1210억달러(약 143조9295억원)나 증가한 것으로 나타났다.

머스크는 테슬라 주가가 올해만 60% 가량 상승한 데 힘입어 자산규모가 2770억달러(약 329조4915억원)로 압도적인 1위를 굳혔다. 그의 재산은 한때 3000억달러를 넘기기도 했다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 머스크는 주식매수청구권(스톡옵션) 행사에 따른 세금 납부를 명목으로 지난달부터 테슬라 주식 1560만주를 매각했음에도 스톡옵션으로 2280만주를 확보해 그의 보유지분은 오히려 늘어났다.

머스크에게 1위 자리를 빼앗긴 베이조스의 재산은 1950억달러(약 231조9525억원)로 올해 50억달러(약 5조9475억원) 늘었다.

유럽 최고 부자인 베르나르 아르노 루이뷔통모에헤네시(LVMH) 회장은 올해 610억달러(약 72조5595억원)를 추가해 재산이 1760억달러(약 209조3520억원)로 증가했다.

1999년 처음으로 재산 1000억달러 시대를 열었던 게이츠는 지난 수십년간 자선활동 등에 막대한 재산을 썼음에도 MS 주가 상승 덕에 올해도 재산이 늘어났다.

게이츠의 재산은 1390억달러(약 165조3405억원)로 지난해보다 70억달러(약 8조3265억원) 증가했다.

구글 공동 창업주인 래리 페이지와 세르게이 브린의 재산은 지난달 시가총액 2조달러를 넘긴 알파벳의 주가 상승에 힘입어 올해 각각 470억달러(약 55조9065억원)와 450억달러(약 53조5275억원) 증가했다. 페이지와 브린의 재산은 각각 1300억달러와 1250억달러다.

세계 10대 부호 중 유일한 30대인 마크 저커버그 페이스북 창업주 겸 CEO의 재산은 1280억달러(약 152조 2560억원)을 기록했다. 그가 13%를 보유한 페이스북과 인스타그램의 모기업 메타 주가가 올해 20% 이상 오르면서 지난해보다 재산규모가 240억달러(약 28조5480억원) 늘었다.

스티브 발머 전 MS CEO의 재산은 올해 410억달러(약 48조7695억원) 증가했다. 래리 엘리슨 오라클 창업자 겸 회장과 워런 버핏의 재산도 각각 290억달러(약 34조4955억원)와 210억달러(약 24조9797억원) 늘었다.

