요기요 "'요기요 선물하기' 구매 고객 2명에게 순금 5돈 증정"

[아시아경제 김보경 기자] 배달 애플리케이션(앱) 요기요가 선물하기 기능을 이용해 마음을 전하는 고객들에게 순금을 증정하는 프로모션을 진행한다.

요기요는 '요기요 선물하기' 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 경품을 주는 '선물하기 딱 좋은 지금' 프로모션을 진행한다고 31일 밝혔다.

프로모션 1등 경품은 순금 5돈이다. 요기요 회원 가운데 추첨을 통해 2명에게 선물한다. 또한 ▲2등 순금 1돈(22명) ▲3등 요기요 3000원 쿠폰(200명)이 마련됐다.

이번 프로모션은 요기요 앱 내 요기요 선물하기 서비스에서 5000원권 이상 구매하면 자동으로 응모된다. 이벤트는 내년 1월 7일까지 진행하며, 이벤트 기간에 ID당 최초 1회만 참여로 인정된다.

한편 지난 6월에 첫선을 보인 요기요 선물하기는 선물을 받는 사람이 다양한 주문 메뉴를 직접 고를 수 있는 취향 존중형 서비스다. 요기요 상품권으로 요기요 앱에서 제공하는 음식부터 각종 생활용품까지 취향에 따라 다양하게 즐길 수 있다.

