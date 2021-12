GS샵, '제주신화월드 메리어트관' 단독 판매

[아시아경제 김유리 기자] GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 30,400 전일대비 400 등락률 -1.30% 거래량 201,784 전일가 30,800 2021.12.30 15:30 장마감 관련기사 GS25, 경기 고양시에 '지역특화 점포' 확대GS리테일, 300억 투자 자동화 물류센터 '프라임센터' 가동'난각번호 1번' 달걀의 반란 … 달리살다 3000여상품 중 매출 1위 close 이 운영하는 GS샵은 신년을 맞아 '제주신화월드 메리어트관 프리미엄 호캉스 패키지' 방송을 준비했다고 31일 밝혔다.

GS샵은 내년 1월2일 오후 9시35분부터 '제주신화월드 메리어트관 프리미엄 호캉스 패키지' 방송을 진행한다. 제주신화월드는 여의도 면적의 80%에 달하는 대규모 복합리조트다. 총 4개 호텔과 리조트를 보유하고 있다. 테마파크, 워터파크, 신세계사이먼 프리미엄 전문점, 40개 이상의 식음업장이 있다.

GS샵은 '제주신화월드' 내에서도 프리미엄관인 '메리어트관'을 업계 단독으로 선보인다고 말했다. 1박·2박 중 택할 수 있으며 출시 방송 구매 시 2만원 할인, 일시불 결제 시 2만원 추가 할인 혜택이 더해진다. 성인 2명, 최대 소인 2명까지 조식이 투숙 당 1회 포함된다. 객실 내 미니바도 1회 무료로 제공된다.

제주신화월드 내 '빅(Big) 5' 특전도 포함됐다. 스페셜 식음(F&B)으로 '칵테일 세트' 또는 '피맥 세트' 중 한 가지를 제공 받을 수 있으며 신화테마파크에서 원하는 놀이기구를 이용할 수 있는 '빅3' 이용권도 포함돼 있다.

