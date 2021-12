기장미역·감천문화마을 … 부산시, 제3차 ‘부산 미래유산’ 11건 선정

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시는 시의 정체성과 고유성이 담긴 유·무형의 유산 11건을 제3차 ‘부산 미래유산’으로 선정했다.

부산 미래유산은 부산을 배경으로 한 사건, 인물 또는 이야기가 담긴 유·무형의 문화유산 중 미래세대에 남길 만한 가치가 있다고 시 미래유산보존위원회가 인정해 심의를 거쳐 뽑은 것들이다.

2019년 ‘부산시 미래유산 보존·관리와 활용에 관한 조례’ 제정에 따라 선정하기 시작해 이번까지 총 60건을 정했다.

선정된 부산 미래유산은 ▲일제에 대한 부산시민의 저항 정신이 깃든 ‘부산의 3.1운동 발생지’ ▲4.19 민주혁명, 부마 민주항쟁 등 대한민국 민주화에 기여한 부산시민의 저항 정신을 기리는 기억의 장소이자 교육의 장인 ‘민주공원’ ▲지역주민과 예술인이 함께하는 공동체 중심 문화 재생의 대표적인 성공 사례인 ‘감천문화마을’ ▲15세기부터 전국에 알려진 부산지역 특산품 ‘기장 미역’ 등이 있다.

부산시는 선정을 위해 전문가, 시민단체 추천, 연구용역으로 역사, 산업, 도시, 생활문화, 문화예술 등 5개 분야의 예비후보 117건을 발굴했다.

시는 전문가 자문회의를 거쳐 59건의 후보를 추려냈다.

59건의 후보를 대상으로 시민 설문조사와 부산시 미래유산보존위원회 심의, 소유자 동의 절차 등을 거쳐 총 16건의 최종 후보를 마련했다.

시는 지난 15일 부산시 미래유산보전위원회 최종 심의를 통해 ‘부산 미래유산’ 11건을 선정했다.

시는 선정된 부산 미래유산을 방송 등에서 소개해 그 가치와 상징성을 시민에게 공유할 예정이다.

올해는 40건의 부산 미래유산이 홍보 방송을 통해 시민에게 소개됐다.

박형준 부산시장은 “쉽게 지나칠 수 있는 주변의 미래유산에 대한 의미와 가치가 시민에게 널리 알려질 수 있도록 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr