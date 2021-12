네이버 D2SF, 올해 메타버스·커머스·AI 분야에 집중 투자

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버의 스타트업 양성조직 D2SF는 올해 메타버스, 커머스, 인공지능(AI) 분야 스타트업에 집중 투자했다고 30일 밝혔다. 신규·후속 투자를 모두 포함해 각각의 분야가 차지하는 비율은 메타버스 24%, 커머스 21%, AI 17%로 약 62%에 이른다.

먼저 3D, 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 메타버스 플랫폼에 적합한 콘텐츠 기술 스타트업 투자가 두드러졌다. 지난 10월 신규 투자한 오디오테크 스타트업 ‘가우디오랩’은 네이버 동영상 플랫폼과 공동으로 ‘이머시브 오디오 기술(온라인에서 생생한 현장감과 몰입감을 느낄 수 있는 오디오 기술)’ 등을 개발해 서비스로 구현했다.

버추얼플로우와 플라스크는 각각 고품질의 3D 콘텐츠를 쉽게 제작할 수 있는 솔루션을 개발했고, 픽셀리티게임즈는 VR 환경에서 다수의 이용자가 실시간으로 소통할 수 있는 기술을 보유했다.

커머스 분야에서는 새로운 온라인 쇼핑 경험을 구현할 수 있는 기술 스타트업 중심으로 투자했다. 지난 6월 신규 투자한 ‘리콘랩스‘는 스마트폰으로 상품을 촬영하면 자동으로 3D 모델을 생성하는 웹AR 커머스 솔루션을 개발했다. 지이모션은 패션에 특화해 원단 재질, 패턴 변화 등을 실감나게 구현하는 3D 시뮬레이션 엔진으로 D2SF의 투자를 유치했다.

기존 투자팀에 대한 후속 투자도 한층 더 적극적으로 이어갔다. AI 반도체 스타트업 ‘퓨리오사AI’에는 2017년, 2019년에 이어 세 번째 투자를 진행했고, 물류 IT 스타트업 ’테크타카‘ 등에도 후속 투자했다.

D2SF는 초기 기술 스타트업 발굴과 전략 투자를 더욱 공격적으로 이어간다는 계획이다. 양상환 네이버 D2SF 리더는 "올해에는 차세대 플랫폼에서 새로운 이용자 경험을 구현할 수 있는 기술 스타트업에 집중 투자했고, 후속 투자에도 적극 나서 중장기적 협력의 발판을 마련했다"며 "2022년에도 학생 창업팀을 포함한 초기 기술 스타트업에 공격적으로 투자하고, 스타트업 성장 단계에 맞춰 체계적으로 성장을 지원하겠다"고 말했다.

