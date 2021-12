독일 외교장관 “베이징올림픽 안 갈 것”…스포츠장관도 보이콧

[아시아경제 조슬기나 기자]독일 정부에서 스포츠와 외교를 담당하는 장관들이 연이어 내년 2월에 열리는 중국 베이징 동계 올림픽에 참석하지 않겠다는 입장을 밝혔다. 앞서 미국 정부는 이달 초 중국의 인권탄압을 이유로 베이징 올림픽 보이콧을 천명했고 동맹인 영국, 호주, 캐나다, 뉴질랜드 등이 동참을 선언한 상태다.

DPA, 폴리티코 등에 따르면 안나레나 배어복 독일 외교부 장관은 29일(현지시간) "나는 열혈 스포츠 팬이지만 이번 올림픽에는 분명히 가지 않을 것"이라고 밝혔다. 그는 "과거에도 외교부 장관들이 가는 것이 흔한 일은 아니었다", "개인적 결정"이라며 자신의 결정이 독일 정부의 공식 방침이 아님도 강조했다.

배어복 장관은 독일이 여전히 유럽연합(EU) 파트너 국가들과 함께 베이징 올림픽에 대한 외교적 보이콧과 관련한 공동 입장 조율을 모색하고 있다고 설명했다. 외교적 보이콧은 올림픽에 선수단을 보내되 정부나 정치권 고위급 인사로 꾸려진 사절단은 파견하지 않으면서 주최국에 정치적 메시지를 전달하는 것을 가리킨다.

그간 독일 정부는 인권, 민주주의 등을 두고 중국에 비판적 입장을 보여 왔으나, 최근 올라프 숄츠 독일 총리가 시진핑 중국 국가주석에게 독일과 중국 간 경제적 관계를 깊게 만들고 싶다고 언급했음을 고려할 때 베이징 올림픽 보이콧까지 이어질 지 여부는 불확실하다. 독일 정부 대변인은 올라프 숄츠 독일 총리가 베이징 올림픽 참석을 위해 중국에 갈 지 여부를 아직 결정하지 않았다고 전했다.

이날 배어복 장관은 신장 위구르 지역에서 생산되는 면화, 의류 등 강제 노역과 관련한 제품들이 EU 시장에 유입되지 못하도록 금지하려는 유럽의회의 움직임을 지지한다고도 밝혔다.

배어복 장관 뿐 아니라 독일 내무·스포츠부를 이끄는 낸시 패이저 장관 역시 베이징 올림픽에 참석하지 않을 예정이다. 이 부처 대변인은 패이저 장관이 개인적으로 이 같은 결정을 했다면서 부분적으로 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 여파도 있다고 설명했다. 독일은 통상 올림픽에 대통령 대신 내무장관을 파견해왔다.

