[아시아경제 이광호 기자]<선임>

◆본부장

경영관리1팀 본부장 천상영

◆팀장

▲전략기획팀 팀장 이재성 ▲회계결산팀 팀장 이응채 ▲경영관리2팀 팀장 박진석 ▲디지털전략팀 팀장 최종윤 ▲디지털추진팀 팀장 정선영 ▲브랜드홍보본부 팀장 김정현(지주/은행 겸직) ▲리스크관리팀 팀장 권심영 ▲전략기획팀소속 팀장 구교영 ▲ESG기획팀 팀장 황소영(M1, 승진) ▲재무팀 팀장 장정훈 ▲회계기획팀 팀장 이상종 ▲내부회계관리팀 팀장 배주환 ▲경영지원팀 팀장 유재혁(M1, 승진) ▲그룹운영부문소속 팀장 윤용빈 ▲그룹운영부문소속 팀장 양필상 ▲준법지원팀 팀장 전훈 ▲감사팀 팀장 황인주

<재선임>

◆본부장

▲전략기획팀소속 본부장 장현기

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr