이재명, 영·호남 특보단장에 최인호·강기정 임명

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 29일 영남 특보단장에 최인호 의원, 호남 특보단장에 강기정 전 청와대 정무수석을 각각 임명했다.

이날 민주당 선대위는 보도자료를 내고 "최인호 영남 특보단장과 강기정 호남 특보단장은 대선일까지 '영호남의 동행'이라는 슬로건으로 함께 뛸 예정"이라고 밝혔다.

선대위 측은 "과거 지역 특보단장들은 해당 지역을 중심으로 선거운동을 해왔지만, 최인호·강기정 두 특보단장은 영호남을 가리지 않고 교차 활동함으로써 이 후보의 지역분권과 국토균형발전 정책, 영호남 공통공약을 집중 홍보하며 지지를 호소할 계획"이라고 설명했다.

최 단장은 "부산·대구를 비롯한 영남은 물론 광주·목포·전주 등 호남 전역을 누비며 코로나 위기 극복과 지방화 시대를 열 적임자로 이 후보를 지지해 달라고 호소할 것"이라고 말했다.

강 단장은 "광주와 부산, 호남과 영남은 산업화와 민주화를 함께 이끈 한국 정치 경제 발전의 중요 축이었다"면서 "과거 경제 발전의 축이 서울을 중심으로 한 남북축이었다면, 이제는 영호남이 중심이 되는 동서벨트 시대로 가야 한다"고 강조했다. 그러면서 "나라를 망칠 검찰 공화국의 탄생을 막고 김대중, 노무현, 문재인 정부를 잇는 4기 민주 정부를 만들기 위해 발로 뛰겠다"고 덧붙였다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr