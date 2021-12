[광주 사랑의열매 소식] 대경스틸 '희망2022나눔캠페인' 동참 등

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] ㈜대경스틸(이병익 대표이사)가 광주사회복지공동모금회(회장 한상원)에 희망2022나눔캠페인 성금 5000만원을 전달했다.

전달식은 KBS방송총국장실에서 ㈜대경스틸 이병익 대표이사를 비롯한 KBS 지창환 광주방송총국장 및 광주사회복지공동모금회 이성도 사무처장이 참석한 가운데 진행됐다.

이병익 대표는 “평소 생각해온 나눔을 실천하게 돼 매우 기쁘다”며 “앞으로 꾸준히 나눔을 실천해 이웃과 나누면서 생기는 행복을 느끼고 싶다”고 밝혔다.

한편, 사회복지공동모금회에서 지난 1일부터 전개하는 희망2022나눔캠페인에는 ▲KBS, MBC, KBC 방송사를 통한 성금 기부 ▲광주광역시청·5개 구청 사회복지과를 통한 성금전달 ▲동주민센터 및 동지역사회보장협의체를 통한 성금전달 ▲아너 소사이어티(개인 고액기부클럽) 회원가입 ▲착한가게 및 직장인 정기기부 착한일터 가입 ▲ARS전화기부 ▲QR코드 및 간편결제 ▲지정기탁 및 물품기탁을 통해 캠페인에 참여할 수 있다.

또 광주사랑의열매 홈페이지 온라인 모금을 통해 나눔에 참여할 수 있으며, 기부 상담은 광주사랑의열매 사무국 모금사업팀으로 문의하면 된다.

◆광주신용보증재단 '희망2022나눔캠페인' 동참

광주신용보증재단이 광주사회복지공동모금회 ‘희망2022나눔캠페인’ 임직원이 모금한 성금 203만8074원을 전달했다.

지난 28일 광주사회복지공동모금회 나눔문화관에서 열린 전달식에는 변정석 광주신용보증재단 이사장 및 정일균 본부장, 이성도 광주사회복지공동모금회 사무처장이 참석했다.

광주신용보증재단은 전년도부터 광주사회복지공동모금회 착한일터로 가입하여 매달 급여 끝전모금으로 기부에 참여하고 있으며, 코로나19 특별모금 참여 및 돌봄이웃을 위한 백미와 가공식품 등 현물 지원도 꾸준히 지속하고 있어 주위의 귀감이 되고 있다.

변 이사장은 “코로나19로 인해 많은 분들이 어려움을 겪고 있어 혹여 기부가 줄어들지 않을까 염려하는 직원들이 많았다”며 “올해도 적은 금액이지만 임직원들의 마음이 담긴 소중한 모금을 전해드리려 한다”고 말했다.

◆ 전국골프동호회 ‘팀타이틀리스트 탑12’ 모금 성금 기탁

전국골프동호회 ‘팀타이틀리스트 탑12(회장 조휴오)’가 모금된 성금 238만원을 광주사회복지공동모금회(회장 한상원)에 전달했다.

전달식은 광주사회복지공동모금회 나눔문화관에서 팀타이틀리스트 탑12 조휴오 회장 및 이광진 사무총장, 광주사회복지공동모금회 이성도 사무처장이 참석한 가운데 열렸다.

성금은 골프동호회에서 월례대회 시 버디 1개당 1만원씩 적립해 모여진 금액이다.

조휴오 회장은 “적립된 금액을 어떻게 사용할지 논의 끝에 코로나19로 인해 힘든 상황에 놓인 우리 이웃을 생각하게 됐다”며 “회원들의 마음이 모인 성금이 지역복지발전과 돌봄이웃을 위해 소중히 쓰였으면 한다”고 말했다.

◆광주가정법원가사조정위 '희망2022나눔캠페인' 동참

광주가정법원가사조정위원회(회장 노강규)가 희망2022나눔캠페인 위원회 회원 모금 성금 200만원을 광주사회복지공동모금회(회장 한상원)으로 전달했다.

전달식은 광주가정법원가사조정위원회 노강규 회장 및 김혜경 부회장, 차성숙 총무 및 광주사회복지공동모금회 이성도 사무처장이 참석한 가운데 진행됐다.

광주가정법원가사조정위원회는 과거 희망2019나눔캠페인부터 이번 희망2022나눔캠페인까지 꾸준히 캠페인에 참여하며 지역사회복지발전을 위해 공헌하고 있다.

