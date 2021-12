커피에반하다, '대한민국 퍼스트브랜드 대상' 무인카페 부문 1위

[아시아경제 김보경 기자] 카페 프랜차이즈 '커피에반하다'가 한국소비자포럼이 주관하고 소비자가 선정하는 '2022 대한민국 퍼스트브랜드 대상' 무인카페 부문에서 대상을 수상했다고 28일 밝혔다.

전국 소비자 조사 결과 무인카페 프랜차이즈 부문 기대치 5.20 중 5.18점을 받아 최종 1위 브랜드에 선정됐으며, 소비자 및 가맹점주 만족도, 브랜드인지도 등 모든 부문에서 앞서는 모습을 보였다.

커피에반하다는 최상급 원두와 프리미엄 로스팅 기술로 고품질의 커피를 저렴한 가격에 제공하며 기존 무인매장 커피에 대한 편견을 뛰어넘어 높은 소비자 만족도를 보이고 있다.

자체 개발한 로봇 바리스타 '에피소드' 시리즈를 선보이며 서울 삼성동 플래그쉽스토어를 시작으로 매달 10개 이상의 로드샵 매장을 오픈하며 무인매장의 확장에 박차를 가하고 있다.

스마트 무인 카페는 자체 개발한 키오스크, 자동발주 솔루션 등 무인매장에 필요한 시스템을 갖추고 24시간 관제센터를 운영하며 현장의 문제를 실시간 해결한다. 코로나19로 인한 매출 감소와 제한적인 운영시간에서 벗어날 수 있다는 부분은 커피에반하다 스마트 카페의 가장 큰 장점이다.

커피에반하다 관계자는 "많은 분들이 주신 사랑과 관심 덕분에 영광스러운 1위를 하게 됐다"며 "감사한 마음에 부응 할 수 있도록 새로운 메뉴와 기술을 연구해 앞으로 더 나은 서비스를 제공 할 수 있도록 최선을 다하겠습니다"고 전했다.

