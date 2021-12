[아시아경제 지연진 기자] 센트랄모텍 센트랄모텍 308170 | 코스피 증권정보 현재가 22,700 전일대비 300 등락률 +1.34% 거래량 16,559 전일가 22,400 2021.12.28 10:31 장중(20분지연) 관련기사 “전기차 충전소 부족”... 드디어 구세주 등장!테슬라, 애플도 탐낸다! 또 한 번 신기록 달성할 “전기차” 대장株![특징주]테슬라 호실적에 센트랄모텍 강세 close 은 이사회 결의에 따라 이종철·강태룡 대표이사에서 이동욱·강태룡 대표이사로 변경한다고 28일 공시했다. 강태룡 대표이사는 이 회사의 최대주주이며, 이동욱 대표는 센트랄 최고제품책임자(CPO)다.

