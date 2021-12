통일부, "북한 노동당 전원회의 대외정책 주목"

[아시아경제 유인호 기자] 통일부는 27일 “북한이 이번 주 중 개최할 것으로 예상되는 당 전원회의에서 발표될 대화와 협력 기조의 대외정책에 주목한다”고 밝혔다.

이종주 통일부 대변인은 이날 정례브리핑에서 “북한의 전원회의가 금주 중 개최 동향이 확인될 것으로 예상된다”며 이같이 말했다.

이 대변인은 “정부는 올해 말과 내년 초가, 남북관계가 대화와 협력의 복원을 통해 평화의 국면으로 갈지 또는 교착의 국면이 장기화할지를 결정 짓는 중요한 시간이라고 인식한다”며 “이런 인식에서 이번 전원회의에서 북한이 밝힐 내년도 대내외 정책 방향에 주목한다”고 설명했다.

그러면서 “정부가 대화와 협력을 통한 한반도 평화와 남북관계 발전 의지를 일관되게 밝혀온 만큼, 북한도 우리를 비롯한 국제사회와의 대화의 문을 열고 관여와 협력의 길에 나서는 것으로 새해의 첫걸음을 떼기를 기대한다”고 촉구했다.

북한의 전원회의 개최 보도 시점에 대해 “통상 전원회의는 김정은 노동당 총비서가 참석한 가운데 짧게는 하루, 길게는 나흘간 열렸다”며 이번 주 안에 개최 관련 보도가 있을 것으로 예상했다.

북한은 지난 1일 열린 당 정치국회의에서 이달 하순 전원회의를 개최해 올해 주요 정책의 집행실태를 결산하고 내년 사업계획을 결정하겠다고 밝힌 바 있다.

구체적인 개최일은 공개되지 않았으나 김 총비서가 10년 전 북한군 최고사령관으로 추대된 30일을 앞두고 열릴 가능성이 크다.

