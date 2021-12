부경대 경영학부 학생, 부산사회적경제지원기금 공모전 우수상

부경대 권민석 학생이 ‘2021년 부산 사회적 경제 지원기금 Social by Social 아이디어 공모전’에서 우수상을 받고 기념사진을 찍고 있다.

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 국립부경대학교 경영학부 2학년 권민석 학생이 ‘2021년 부산 사회적 경제 지원기금 Social by Social 아이디어 공모전’에서 우수상을 받았다.

공모전은 기술보증기금, 부산도시공사 등 9개 공공기관이 부산 사회적 경제 활성화를 위해 조성한 공동기금으로 열렸다.

권민석 학생은 공모전에 ‘부산시 음식배달 업종의 일회용품 사용 절감을 위한 정책 제안’으로 2등 상인 우수상과 상금 100만원을 받았다.

학생은 아이디어에서 음식점이 다회용 음식 배달 전용 용기를 사용하면 이를 공공차원에서 수거하고 재활용하도록 부산시와 자영업자 간의 협업 체계를 구축하자고 제안했다.

음식 배달을 많이 이용하는 대학생을 중심으로 일회용품을 절감할 수 있게 학교 기숙사 배달 시 정책을 먼저 적용, 추진하자는 아이디어를 제시했다.

그는 부경대 교수학습지원센터가 운영하는 ‘RC형 비교과 프로그램’을 수행하며 이번 공모전에 참가해 우수한 성과를 거뒀다.

RC형 비교과 프로그램에서는 부경대 행복기숙사에 거주하는 부경대생과 부산지역 대학생이 지역사회 문제에 대해 고민하고 해결책을 찾는 ‘부산지역 문제해결 팀 프로젝트’를 진행 중이다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr