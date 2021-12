'인천 흉기난동' 피해자 가족 "경찰, 무엇이 두려워 CCTV 공개 안 하나"

"가족이 칼에 찔리는 걸 목격…트라우마로 극심한 고통"

앞서 지난 16일 CCTV 영상 증거보전 신청 기각돼

[아시아경제 박현주 기자] 인천의 한 빌라에서 발생한 이른바 '인천 층간소음 흉기난동' 사건 피해 가족 측이 인근 폐쇄회로(CC)TV 영상 공개를 요구하고 나섰다.

지난 25일 청와대 국민청원 게시판에는 '경찰의 안일한 대응으로 한 가정이 파괴된 '인천 층간소음 흉기난동 사건' CCTV 공개를 청원합니다'란 제목의 글이 올라왔다.

흉기난동 사건 피해자의 동생이라고 밝힌 청원인은 "경찰이 바로 서려면, 진정으로 잘못을 인정한다면 CCTV를 감추지 말고 공개해야 한다"며 "경찰이 단순히 언론보도만으로 국민을 우롱하는 일 없이, 아직도 진실을 알지 못한 채 애가 타는 가족들의 고통을 헤아려 반드시 CCTV를 공개해달라"고 요청했다.

청원인은 "사건 당시 경찰관이 있는 상황에서 범인이 휘두른 흉기에 언니의 목 부위가 관통됐고, 이를 목격한 경찰은 현장을 이탈했다"며 "출동한 경찰관이 현장에 합류하지 않아 나머지 가족 두 명이 범인을 제압하는 과정에서 흉기에 찔리고, 언니의 목을 지혈하지 못해 결국 심정지 상태로 병원으로 이송됐다"고 당시 상황을 설명했다.

그러면서 "아직 50살이 되지 않은 나이에 남은 인생을 사람으로서 살 수 있는 삶이 경찰의 무책임한 대처로 처참히 파괴됐다"고 호소했다.

이어 청원인은 "3명의 가족이 중상을 입고 가족 모두가 칼에 찔리는 걸 서로 목격하면서 생긴 트라우마로 극심한 고통에 가족의 인생이 망가졌는데, 도대체 피해자를 위함인지, 경찰을 위함인지 CCTV를 가족에게 제공을 거부하는 이유를 알 수 없다"며 "무엇이 두려워 공개하지 않는 것인가"라고 물었다.

한편 법원은 사건 당시 CCTV 영상을 증거 보전해달라는 피해 가족의 요구를 받아들이지 않았다. 지난 16일 인천지법 민사35단독(판사 정현설)은 피해자 가족 등 3명이 국가를 상대로 낸 CCTV 영상 증거보전 신청을 기각했다.

