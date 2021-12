주말 강추위 뚫고 검사소 찾은 시민들

올겨울 들어 전국 대부분 지역이 가장 낮은 기온을 보인 26일 서울 곳곳의 코로나19 선별검사소에는 검사를 받으려는 시민들의 발걸음이 이어졌다. 서울시청과 서울역 광장에 마련된 검사소 앞에는 시민들이 간격을 둔 채 몸을 잔뜩 웅크리고 검사를 기다렸다. 찬바람을 막을 수 있는 비닐천막이 있었지만 줄이 길어 일부는 천막 밖에서 대기해야 했다. 이날 신규 확진자는 5419명으로 전날보다 423명 줄었다. 위중증 환자는 1081명으로 엿새 연속 1000명대를 이어갔다. 현장 사진을 모아본다.

