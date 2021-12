이준석 "윤석열에 알랑거리는 정치는 안 한다"

[아시아경제 박준이 기자] 이준석 국민의힘 대표가 "제 메시지가 옳고 국민 소구력이 있으면 정치를 하는 것이지 윤석열 대선 후보에게 알랑거려서 정치하려고 했다면 '울산 합의'도 없었다"고 말했다.

이 대표는 26일 연합뉴스와의 인터뷰에서 상임선대위원장직에서 사퇴한 이유를 묻자 이같이 밝혔다.

선거대책위원회 복귀 가능성에는 "미련 없다"며 "선대위에서 제 역할이 없다고 공개적으로 부정당한 상황에서 선대위에 참여할 생각은 전혀 없다"고 못 박았다.

'대선에서 이기든, 지든 정치인 이준석에게는 타격이 되지 않겠는가'라는 질문에는 "여의도 문법에 귀속되고 싶은 생각 없다. 성공한 대통령을 만드는 게 유일한 목표"라고 답했다.

그러면서 "공보단장이 이상한 소리를 하고 상임선대위원장은 기획이나 어떤 지시도 내릴 수 없는 상황이 됐다"며 "윤 후보가 하극상 형태를 민주주의라고 표현했는데 저에게는 '대표가 없어도 된다'는 취지로 받아들여진다"고 했다.

이 대표는 현재의 선대위 상황에 대해 "김종인의 이름은 필요하되 일할 공간은 안 주려는 것 아니겠나"라며 "김종인 총괄선대위원장이 실제로 그립을 갖기 어려운 구조"라고 비판했다.

그는 "김 총괄선대위원장의 강한 그립을 방지하기 위한 설계에 가깝다. 어떻게 6개 총괄본부를 컨트롤하겠나. 불가능한 구조"라고 설명했다.

이어 윤 후보의 당선 가능성에는 "참 민망하지만 후보는 경선 과정에서도 감표를 받았고, 본선에서도 지금 속도로 하면 골을 넣지 않고는 이길 수 없다"며 "선대위 전체적으로 골을 넣는 기획을 하는 사람이 없다"고 말했다.

또 "윤 후보의 '공정과 상식'은 좋은 슬로건이지만 반례가 하나 나오면 무너진다. 조국 사태도 딱 한번 반례에 무너진 것"이라며 "유능함이나 능력을 바탕으로 쌓아 올린 게 많지 않으면, 공정과 상식이라는 기대치의 기반은 반례 하나로 무너지기 쉽다"고 덧붙였다.

