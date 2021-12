5060 세대, 단백질 섭취 안하는 이유

[아시아경제 임혜선 기자] 50~60대가 단백질 섭취를 하지 않는 이유는 무엇일까.

26일 리서치 전문 기업 미디어 리얼리서치 코리아에 따르면 리서치 애플리케이션 ‘리얼리서치’가 대한민국 50~60세 1000명(남녀 각 500명)을 대상으로 단백질 섭취를 하지 않는 이유에 대한 설문조사를 실시한 결과 32.9%가 '요리하기 귀찮아서'라고 답했다. 이어 체중 증가에 대한 걱정(28.4%), 단백질 섭취에 대한 필요성을 못 느껴서(26.4%), 단백질 섭취 후 변화를 느끼지 못해서(12.8%) 순이었다.

뼈는 사람의 골격을 이루는 가장 단단한 조직이지만, 나이가 들며 노화에 의해 골밀도가 점점 약해진다. 나이의 증가에 따라 장에서 칼슘의 섭취가 적어질 뿐 더러, 쉽게 골절상을 당하는 등의 경우가 있으며, 골밀도의 노화로 인한 약해짐과 더불어 근육감소 또한 건강에 위협이 될 수 있기 때문에 이를 예방하기 위해서는 산양유와 같은 높은 단백질 및 칼슘을 포함하고 있는 산양유 섭취를 추천한다.

산양유란 염소에게서 나오는 젖을 말하며, 젖소에서 나오는 우유보다 소화가 쉽고 영양가가 높은 것이 특징이다. 거기에 칼로리는 적은 편이며, 골다공증 등 중 장년 층에게 필요한 요소인 단백질의 함유가 높은 편이다. 또한 골밀도에 이로운 비타민과 무기질 또한 풍부하게 포함돼 있다.

