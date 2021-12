합당 절차 돌입한 민주당·열린민주당, 26일 통합 선언할듯

[아시아경제 이관주 기자] 합당을 논의 중인 더불어민주당과 열린민주당이 26일 통합안에 서명식을 진행하는 방안을 최종적으로 조율 중인 것으로 전해졌다.

앞서 송영길 민주당 대표는 지난달 열린민주당에 통합을 제안했고, 열린당은 3선 초과 금지를 비롯한 7대 개혁과제를 통합 조건으로 내걸었다. 민주당 측도 포괄적으로 동의한다는 취지를 밝혔다.

세부 내용은 실무 기구인 정치개혁특위를 구성해 조율하기로 했다. 서명식 후 민주당은 합당을 위한 내부 절차를 진행하고, 열린민주당은 29~30일 전당원 투표를 진행할 계획이다.

내부 절차를 거친 뒤 법적으로 합당이 이뤄지는 시기는 내년 초가 될 것으로 관측된다. 현재 열린민주당 소속 의원은 3명으로 민주당과 통합시 민주당 의석은 172석이 된다.

