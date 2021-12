순천시의회 남정옥 의원, 문화예술과 봉사활동 분야 연이은 수상

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시의회 남정옥의원(문화경제위원장)이 한국문화예술회관연합회에서 주관하는 한국문화예술대상과 월드그린환경연합에서 주관하는 대한민국환경봉사대상을 연이어 수상했다고 24일 밝혔다.

이번에 수상한 한국문화예술대상은 남정옥의원이 순천시의회 제8대 하반기 문화경제위원장으로 활동하면서 지역문화예술 활성화에 기여한 공로를 인정받았고 대한민국환경봉사대상은 평소 사회봉사활동에 적극적으로 참여하고 지역민들에게 환경보호와 자원봉사활동의 필요성을 알리는 역할을 한 공로를 인정받은 것으로 알려졌다.

특히 남의원은 의정활동 중 정유재란 역사공원화 사업 현장방문 등을 통해 지역의 역사자원을 시민의 삶속에 스며들게 하였으며, 상임위원장으로서 특유의 친화력을 바탕으로 이견이 다양한 사안에 대해서는 간담회를 개최해 집행부와 관련단체의 의견을 수렴하는 등 활발한 의정활동을 추진해 왔다.

남정옥 의원은 “한해를 마감하면서 문화예술분야와 봉사활동분야에서 연이어 상을 받게 되어 개인적으로 기쁘지만 끝이 보이지 않은 코로나19로 더 힘들어지는 지역경제와 주위의 소상공인들을 보면 마음이 가볍지는 않다”고 안타까움을 전하면서 “타 지역보다 생태환경에 관심이 높은 순천시의 환경지킴이들과 함께 생태가 경제로 이어지는 도시문화를 만들어가는 데 좀 더 적극적인 역할을 하고 싶다”고 말했다

남정옥 의원은 지난 지난 2010년 제6대 순천시의회에서 초선의원으로 의정활동을 시작했고 2018년 실시된 전국동시지방선거에서 재선되어 제8대 하반기 문화경제위원장으로 활동하고 있으며 더불어민주당 중앙당 소상공인특별위원회 부위원장을 맡아 코로나19로 인해 가장 힘든 시간을 보내고 있는 소상공인의 권익보호를 위해 적극적인 활동을 펼치고 있다

