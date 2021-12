홍준표 "尹가족비리 쉴드칠 자신 없어…틀튜브·윤핵관, 선봉 서라"

[아시아경제 금보령 기자] 홍준표 국민의힘 의원이 윤석열 대선후보와의 '진정한 원팀'이 어렵다는 점을 재차 강조했다. 이와 함께 윤핵관(윤석열 후보 측 핵심 관계자)과 강성 우파 유튜버들이 앞장서 윤 후보를 위해 싸워달라고 요구했다.

홍 의원은 24일 페이스북을 통해 "나는 윤 후보와 정책도 다르고 후보 가족비리를 쉴드(방어)칠 자신이 없어 도저히 전면에 나설 수가 없다"고 밝혔다.

이어 그는 "윤 후보를 만든 틀튜브, 일부 편파 언론, 윤핵관(윤석열 후보 측 핵심 관계자)이 주축이 되어 정권교체의 선봉에 나서 주시기 바란다"고 말했다.

홍 의원은 "아무도 잘못 흘러가는 대선에 대해서 후보 눈치 보느라고 말을 못하고 있기에 나만이라도 직설을 해야 한다는 생각으로 청꿈에서 질문에 답하고 있다"며 "선대위는 이미 대구 선대위 고문으로 참여 하고 있으니 시비를 걸면 안 된다"고 설명했다.

당을 위한 충고도 잊지 않았다. 홍 의원은 "내년 2월 초가 되면 전국 80%를 차지하고 있는 민주당 지방자치단체장, 지방의원들이 총력을 다해 관권 선거에 나설 것"이라며 "지금 압도적인 차이를 만들어 놓지 않으면 정권교체는 어려워진다"고 했다.

그러면서 그는 이날 발표된 박근혜 전 대통령 특별사면에 대해 "여권의 이간계로 보이니 적극 대처해 주시기 바란다"고 얘기했다.

